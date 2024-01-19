Son dakika: Türk donanmasında gurur günü! Başkan Erdoğan’dan önemli mesajlar: Hedef savunmada tam bağımsızlık

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Yalova'da Sefine Tersanesi'nde düzenlenen Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni'nde konuştu. Savunma sanayinde hedefin tam bağımsızlık olduğuna dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Bunu da büyük güçlerin destekleriyle değil, gizli ambargolara rağmen başardık. Kendi göbeğimizi kendimiz kestik." diye konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"DOSTA GÜVEN DÜŞMANA KORKU VERECEK"

"Denizde ikmal muharebe destek gemimiz TGC Derya, TGC Anadolu'dan sonra en büyük gemi olma özelliğine sahiptir. Bilindiği gibi MİLGEN Projesi'nin 5. gemisi olan TCG İstanbul, yerli imkanlarla üretilen ilk fırkateyndir.