ABB Başkan adayı Altınok gençler TÜGVA’lı gençlerle buluştu

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok TÜGVA İl ve İlçe Teşkilatları Gençlik Buluşması'nda gençlerle buluştu. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara Milletvekilleri Zeynep Yıldız ve Ankara Ahmet Fethan Baykoç, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, TÜGVA Koordinatörü Zafer Karamağara, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ülkü Efe Demirhan ve TÜGVA'da çalışma yürüten gençler katıldı.
Sıcak bir sohbet ortamında gerçekleşen buluşmada en yakın arkadaşlarının gençler ve çocuklar olduğunu dile getiren Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, "Benim en yakın arkadaşım çocuklar ve gençlerdir. Gezerken parkta ve sokakta sağım, solum hep çocuklar ve gençlerdir. Çünkü gençler bizim göz bebeğimiz, geleceğimiz. Hayalleri, ülküsü olan gençler yetiştireceğiz. Ve bunu başarmak inanmaktan geçer, sizler de başaracaksınız." dedi. Türkiye'nin son 22 yılda büyük değişim yaşadığına vurgu yapan Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:
"GELECEĞİN MİMARLARI SİZLERSİNİZ"
"Milletlerin varlığı, devamı ve bekası çocukları ve gençleridir. Geleceğin mimarları sizlersiniz. Karşınızda çocukluğundan beri mücadele eden bir mücadele adamı var. Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'nde, lise 1'deyken 6 ay yatmışlığım var. Öyle olunca sevgili gençler, Türkiye çok şeyler yaşadı, çok şeyler gördü. Bugün de farklı şekilde görüyor. Yarın da daha farklı şekilde görecek. Sizler belli yaşa geldiniz. Ama gençlerimizi ve çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamalı ve yetiştirmeliyiz. Her türlü imkanı vermeliyiz. Aziz necip Türk milletini hak ettiği yere getirmek, dünya milletleri arasına sokmak, sözü ve gücü olan hale getirmek için 21. asırda muasır medeniyetler seviyesini yakalamış bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmalı. Tabii 22 yılda Türkiye Cumhuriyeti devletimiz büyük hamleler yaptı. Türkiye, 22 yıl önceki Türkiye değil. Her alanda değil. Yollarıyla değil hastaneleriyle değil üniversiteleri ile değil. Yani dünya standartlarının üzerinde hastanelerimiz var, yollarımız ve yol ağlarımız var. Dünya standartlarının üzerinde havaalanlarımız var. Yurt dışına gidiyorduk geldiğimizde havaalanlarımız gecekondu gibiydi. Ama ne lazım gençleri milli ve manevi değerlerimizle donatmak lazım. Milletleri millet yapan değerler var. Bu ana politikamızın merkezi olması lazım. Bu işten kim alınır, kim darılır bilmem. Milletler, anayasasını yaparken de eğitim ve kültür sisteminde de kendi milli ve manevi değerleri ile bir politika izler. Buna karşı çıkanlar devletlerin zerre umurlarında olmaz. Buna karşı çıkan o milletin içinde zaten olamaz."
"ANKARA GENÇLİK KENTİ OLACAK"
Ankara'da gençlere yönelik birçok proje ve hizmete hayata geçireceklerini söyleyen Altınok gençlerden destek isteyerek şunları söyledi:
"Rabbim nasip ederse inşallah gençlerimizde yönelik çok projemiz var. üniversite okuyan gençlerimize, her alanda. Yani bazıları diyecek ki 'bu adam hayal görüyor, bu olacak iş değil' diyecek. Ama birçok eser, hizmet projemiz gençlerimizi için Başkent'imizde Ankara'mızda gerçekleştireceğiz. Sanat, spor, kültür, bilim, teknoloji, sağlık ve spor alanlarında Allah nasip ederse. Teknoloji ve inovasyon merkezlerini, kütüphaneleri, teknoloji merkezlerini üniversitelerimize kazandıracağız. 21. asır bilim ve teknoloji asrı. Bilim ve teknolojiye sahip olmayan milletlerin güçlü millet olması mümkün değildir. Dolayısıyla birçok eser ve hizmetlerimiz olmuştur. Devasa eser ve hizmetlerimizi, bunları yaptık zaten. Minik bütçe ile Keçiören'de bunları yaptık. Büyük bütçe ile Allah nasip ederse Ankara'mızı hem ihya hem inşa edeceğiz. Birçok eserler ve hizmetlerle donatacağız. Onun için gençlerin desteği lazım, çalışmamız lazım. Ailemiz, kardeşlerimiz, anamız, babamız okuldaki arkadaşlarımız... Yani bir oy ver hayatın değişsin diye bir şey..."
"BİR OY İLE ANKARA'DA ÇOK ŞEY DEĞİŞEBİLİR"
Ankara'nın, bütçesine oranla 30 Büyükşehir arasında 27'nciliğe gerilediğini hatırlatan Altınok, son 5 yıldaki yönetim anlayışını şöyle eleştirdi:
"Bir oy ile Ankara'da çok şey değişebilir. Ankara'mızın maalesef 5 yıldaki karnesi, yatırım karnesi çok zayıf. Ankara 5 yıl önce 30 Büyükşehir arasında bütçesine göre yatırımda 10'uncu iken, bu da bana göre yeterli değildi, şu an 27'nci, 30 Büyükşehir Belediyesi arasında. Bunlar resmi rakamlardır. Dolayısıyla geleceğe bir aktimiz var, hayallerimiz ve sevdalarımız var. Milletimize, yüce Türk milletine hizmetten başka bir gayemiz yok. Aynı zamanda gençlere yapacağımız her yatırım geleceğinize yapacağımız güçlü yatırımlardır. Yarınlara yapacağımız en güçlü yatırımlardır, en verimli yatırımlardır. Rabbim nasip ederse Ankara'yı hep birlikte alacağız. Ankara bir gençlik merkezi, gençlik kenti olacak. Ankara'da gençler için ne var deseniz inan ki Keçiören'de var Altındağ'da var. Şimdi bir teknoloji merkez yaptık, ABB de teknoloji Merkezi yapıyor 4 tane minik büroyu. BELPA Buz Pateni pistimiz var Bahçelievler'de. Göreve geldiğinde federasyondan almış fakat 5 yıl oldu tadilatları yapılmadı, bitiremedi tamiratı. Biz sıfırdan buz pateni pisti yaptık. Binlerce sporcu yetiştirdik. Maalesef Ankara'da böyle bir Büyükşehir Belediye Başkanı var. Peygamber efendimiz (SAV), 'Eksik ve yanlış varsa onu düzeltin' buyuruyor. Şimdi sizler de oyunuzla bunu düzelteceksiniz sevgili gençler."