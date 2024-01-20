ABB Başkan adayı Altınok gençler TÜGVA’lı gençlerle buluştu

"GELECEĞİN MİMARLARI SİZLERSİNİZ"

"Milletlerin varlığı, devamı ve bekası çocukları ve gençleridir. Geleceğin mimarları sizlersiniz. Karşınızda çocukluğundan beri mücadele eden bir mücadele adamı var. Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'nde, lise 1'deyken 6 ay yatmışlığım var. Öyle olunca sevgili gençler, Türkiye çok şeyler yaşadı, çok şeyler gördü. Bugün de farklı şekilde görüyor. Yarın da daha farklı şekilde görecek. Sizler belli yaşa geldiniz. Ama gençlerimizi ve çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamalı ve yetiştirmeliyiz. Her türlü imkanı vermeliyiz. Aziz necip Türk milletini hak ettiği yere getirmek, dünya milletleri arasına sokmak, sözü ve gücü olan hale getirmek için 21. asırda muasır medeniyetler seviyesini yakalamış bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmalı. Tabii 22 yılda Türkiye Cumhuriyeti devletimiz büyük hamleler yaptı. Türkiye, 22 yıl önceki Türkiye değil. Her alanda değil. Yollarıyla değil hastaneleriyle değil üniversiteleri ile değil. Yani dünya standartlarının üzerinde hastanelerimiz var, yollarımız ve yol ağlarımız var. Dünya standartlarının üzerinde havaalanlarımız var. Yurt dışına gidiyorduk geldiğimizde havaalanlarımız gecekondu gibiydi. Ama ne lazım gençleri milli ve manevi değerlerimizle donatmak lazım. Milletleri millet yapan değerler var. Bu ana politikamızın merkezi olması lazım. Bu işten kim alınır, kim darılır bilmem. Milletler, anayasasını yaparken de eğitim ve kültür sisteminde de kendi milli ve manevi değerleri ile bir politika izler. Buna karşı çıkanlar devletlerin zerre umurlarında olmaz. Buna karşı çıkan o milletin içinde zaten olamaz."