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Giriş Tarihi: 20.1.2024 10:48 Son Güncelleme: 20.1.2024 10:57

DEAŞ'ın istihbarat emiri yakalandı: Eylem hazırlığı yapıyormuş!

Güvenlik güçleri terör örgütlerine göz açtırmadı. Mersin'de yapılan istihbari çalışmada, DEAŞ'ın yabancı uyruklu istihbarat elemanı Baker Alomar yakalandı. Teröristin kaçak yollarla Türkiye'ye girdiği ve eylem hazırlığında olduğu anlaşıldı.

DHA
DEAŞ’ın istihbarat emiri yakalandı: Eylem hazırlığı yapıyormuş!

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve engellenmesine yönelik koordineli çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, Suriye'nin Halep, Münbiç ve Kobane kentlerinde DEAŞ içerisinde istihbarat elemanı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen Baker Alomar'ın Türkiye'ye kaçak yollarla geldiği ve misilleme amacıyla eylem yapabileceği belirlendi. Alomar, Anamur ilçesinde, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

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DEAŞ'ın istihbarat emiri yakalandı: Eylem hazırlığı yapıyormuş!
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