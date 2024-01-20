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Giriş Tarihi: 20.1.2024 16:39 Son Güncelleme: 20.1.2024 16:44

Gara'ya hava harekatı: 9 terörist etkisiz

MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hale getirdi.

Gara’ya hava harekatı: 9 terörist etkisiz

MSB'nin açıklaması şu şekilde;

Ara, bul, yok et! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek!

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Gara'ya hava harekatı: 9 terörist etkisiz
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