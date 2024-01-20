‘Gazze Kasabı’nın iyice gözü döndü: Katliama karşı çıkan Yahudilere baskı yapılıyor...

"SAVAŞI DURDURMAZSAK BÖLGE PATLAR"

Gazze'ye saldırıların hemen durdurulmaması halinde çatışmaların bölgesel, hatta dünya çapında bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulunan İsrailli milletvekili, "berbat" olarak tanımladığı Netanyahu hükümetinin iş başında kalmaya devam etmesi halinde herkesin "büyük bedel" ödeyeceğini ve tüm bölgenin "patlayacağını" ifade etti.

Cassif'e göre bunu engellemenin tek yolu bir an önce savaşı durdurmak, İsrail ile Filistinli gruplar arasında bir esir takası yapmak, İsrail askerlerini Gazze'den çekmek ve ciddi bir barış süreci başlatmak.

Gazze'de sivilleri hedef almadıklarını iddia eden İsrailli yetkilerinin aynı zamanda orada masum kimsenin bulunmadığını öne sürmelerindeki çelişkiye dikkati çeken Cassif, şöyle devam etti:

"İsrailli bakanlardan biri kameralar önünde Gazze'ye atom bombası atılmasının bir seçenek olduğunu söyledi, diğer bir milletvekili Gazze yok edilmeli dedi. Netanyahu'nun kendisi de Gazze'nin Amalik halkı gibi olduğunu söyledi. Amalik Tevrat'ta geçen ve yok edilmeyi hak eden bir halkı ifade eden bir kod isim. Tarafsız ve siyaset üstü olması gereken İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da Gazze'ye atılacak bombaların üzerine imza attı. Gazze'ye atılmadan hemen önce. Ve o da Gazze'de masum kimsenin olmadığını söyledi. Bu daha buzdağının görünen kısmı. Nasıl olurda 'hem sivilleri hedef almadım' der, hem de 'orada masum sivil yok ki' dersiniz."