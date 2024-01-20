Hamza Dağ: Yeni bir hikâye yazacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin aday tanıtım toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Hamza Dağ'ı açıkladı. Hamza Dağ'dan ilk açıklama geldi. Dağ, "Hayatımın en anlamlı günlerini yaşadığım, her köşesinde mutluluğu, huzuru ve sevgiyi teneffüs ettiğim İzmir... Üniversite yıllarımı geçirdiğim, çocuklarımın ilk adımlarını attığı, meslek hayatıma başladığım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil etme onurunu yaşadığım İzmir... Esnafından çiftçisine, sanayicisinden balıkçısına, gencinden yaşlısına herkesin derdiyle dertlendiğim İzmir... Güzeller güzeli İzmir'imizde yeni bir hikâye yazmak için başlıyoruz" dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Hamza Dağ olarak açıklanmasının ardından parti teşkilatında da büyük sevinç yaşandı. Teşkilatın önemli isimleri sosyal medya hesapları üzerinden Dağ'a tebrik ve destek mesajları yayımladı.