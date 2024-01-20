Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Hakan Tütüncü'nün adının açıklanması kentte coşkuyla karşılandı. Antalya'nın aydınlık yarınları için, kutlu bir yola çıktıklarını söyleyen Tütüncü, "Herkesin yaşamaktan mutluluk duyduğu Antalya idealine hep birlikte ulaşacağız. Her şey Antalya için" dedi. Hakan Tütüncü, 2009'da başlayan Kepez yolculuğunu anlattı: "3 dönem üst üste güven tazeleyerek 15 yıl Kepez'de görev yaptık. Şimdi bu azmi, bu gayreti 19 ilçemizle bütün Antalya'ya taşıyacağız. Bunu da yine hep birlikte başaracağız. İnsanlığın on binlerce yıllık yolculuğunda antik çağlardan bugüne nice medeniyetlere ev sahipliği yapmış Antalya, tarihin akışı içinde bu kente tutkuyla bağlanmış nice hükümdar, kahraman, sanatkâr ve düşünce insanının izlerini hâlâ kalbinde taşımaktadır. Şüphe yok ki, bütün bunlar bir dünya şehri olma hedefine giden yolda büyük zenginliktir. Şimdi bize düşen, bu büyük zenginliği modern zamanların vizyonlarıyla yüksek bir ufukla dünya sahnesine çok daha güçlü bir şekilde taşımaktır" dedi.