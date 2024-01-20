İstanbullunun gözü burada: Başkan Erdoğan İstanbul’un 37 ilçe başkan adaylarını açıklıyor

AK Parti il belediye başkan adaylarının tamamını açıkladı. Şimdi gözler ilçe belediye başkan adaylarına çevrildi. İlçe aday açıklamaları ilk olarak İstanbul'da yapılıyor.

7 Ocak'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un adını duyuran Başkan Erdoğan, bugün de ilçe belediye başkan adaylarını kamuoyu ile paylaşıyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

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Sevgili İstanbullular, değerli dava arkadaşlarım, kıymetli hanımefendiler, gençler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Bugün, 31 Mart seçimlerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı temsil edecek adaylarımızı burada açıklıyoruz. Biliyorsunuz seçimlere 70 gün kaldı. 81 ilimizdeki adayların tamamını ilan ettik. Dün Yalova ilçelerini takdim ettik, bugün de İstanbul'daki adaylarımızı açıklıyoruz.

Amacımız kimi yerlere bizzat giderek kimi yerlere genel başkan yardımcılarımı göndererek ilçe adayı tanıtımlarını tamamlamak. Biz milleti sandıktan sandığa hatırlayan parti olmadık. 365 gün milletimiz ile yüz yüze olan bir kadroyuz. Söz konusu İstanbul olduğunda hem bizim için hem sizler için yaptığımız çalışmalar bir başka anlam taşıyor. Böyle bir şehri başka türlü kucaklamak mümkün değil.

Sadece bir semtini sevmenin ömre bedel olan İstanbul'u sevmenin değerini veren bir yapı düşünün; işte biz böyle sevdik. Tarihte her medeniyetin, her devletin hayalini süsleyen şehrin değeri dünya malının tamamına değişilmez.