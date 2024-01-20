Mersin’de 8 terör şüphelisi yakalandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin belirlediği şüphelilerin, geçmiş dönemde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri, örgütün ideolojisi doğrultusunda hareket ederek çatışma bölgelerine eleman kazandırmaya yönelik çalışmalarda bulundukları ve örgüt mensubu şüphelilerin illegal yollardan sınır geçişlerine aracılık ettikleri belirlendi. Düzenlenen şafak operasyonunda, 152 polis ve drone desteğiyle eşzamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest kaldı. PKK/ KCK terör örgütünün finansal faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarda gözaltına alınan F.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.