SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni’yi kabul etti

Son dakika haberine göre; İtalya Başbakanı Meloni, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Başkan Erdoğan, Meloni'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
MELONİ'NİN İLK ZİYARETİ
İtalya'nın ilk kadın başbakanı olarak 2022 yılının Ekim ayında göreve gelen Giorgia Meloni'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştiriyor. İtalya'dan bu düzeyde son ziyaret, dönemin Başbakanı Mario Draghi tarafından Temmuz 2022'de, 3'üncü Hükümetler Arası Zirve marjında gerçekleştirilmişti.