6 ilde MERCEK-10 Operasyonu: 93 ruhsatsız silah ele geçirildi

İstanbul, Adana, Aydın, Rize ve Batman İl Jandarma Komutanlıkları ve Karaman İl Emniyet Müdürlüklerince "MERCEK-10" Operasyonları düzenlendi.

93 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda, 93 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 12 şüpheli de gözaltına alındı. Ayrıca tabancaya dönüştürülebilecek, 65 adet namlu, 77 adet çeşitli tabanca parça ve tertibatı, 48 adet 9 milimetre çapında tabanca şarjörü ve 238 adet 9 milimetre ve 7,62 tabanca fişeğine ele konuldu.

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

Operasyonların ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız. Ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadelemiz kararlılıkla sürecek" dedi.