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Giriş Tarihi: 21.1.2024 16:15

Anamur’da eylem hazırlığı yapan DEAŞ’lı bir kişi ele geçirildi

Mersin’in Anamur ilçesinde Emniyet müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda kaçak yollarla Anamur’a ve gelen eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen DEAŞ’ın elamanı yakalanıp, yakalandı.

KAMİL CÖMERTLER
Anamur’da eylem hazırlığı yapan DEAŞ’lı bir kişi ele geçirildi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve engellenmesine yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmada Suriye'nin Halep, Münbiç ve Kobane kentlerinde DEAŞ içerisinde istihbarat elemanı olarak faaliyet yürüten yabancı uyruklu Baker Alomar'ın kaçak yollarla Türkiye'ye geldiği tespit edildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde bulunduğu belirlenen örgüt üyesinin misilleme amacıyla eylem yapabileceği yönünde bilgiler de elde eden polis operasyon yaptı. Operasyonda şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anamur’da eylem hazırlığı yapan DEAŞ’lı bir kişi ele geçirildi
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