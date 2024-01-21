İBB müdürüne 4.6 yıl hapis talebi

İstanbul Ümraniye'de gittiği alışveriş merkezinin otoparkından tartıştığı Vedat Sevimli'ye saldırarak, silahıyla burnunu kıran İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk'le ilgili mütalaa verildi. Öztürk'ün 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Dava sürecinde karşı tarafı suçlayan ve "Silahım burnuna çarpmış olabilir" savunması yapan Öztürk hakkında Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, Öztürk'ün Sevimli'nin burnunu basit tıbbi müdahale ile giderilemez biçimde kırık olacak şekilde yaraladığını belirtti. "Silahla kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Dava karar için ertelendi.Ocak 2022'de meydana gelen olayda Öztürk, alışveriş merkezinin otoparkından ters yönden çıkmak isterken, Sevimli ile tartışma yaşadı. Torpidodan aldığı silahla Sevimli'nin burnuna vurarak kırdı. Sevimli ve eniştesine "Öldürürüm" diyerek tehditte bulundu.