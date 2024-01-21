İstanbul Havalimanı yine zirvede yer aldı

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (Eurocontrol) tarafından yayınlanan veriler havalimanlarının geçen yıl nasıl bir performans sergilediğini ortaya koydu. Euronews'ün haberine göre, 2023 yılında Avrupa'nın en büyük 40 havalimanından tahmini 1.19 milyar yolcu geçti, en fazla uçuşun gerçekleştiği havaalanı İstanbul Havalimanı oldu. Geçen yıl en fazla uçuşun gerçekleştiği İstanbul Havalimanı ayrıca 22 Haziran'da bir günde 1684 uçuşla yeni bir rekora imza attı. İstanbul Havalimanı, yeni yılın ilk haftasında da günlük ortalama 1329 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.