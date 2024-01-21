Zonguldak’ta slogan: Daha yeni başlıyoruz

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adaylığının açıklanmasının ardından Zonguldak'a dönen Ömer Selim Alan için de kentte karşılama töreni gerçekleştirildi. Davul, zurna eşliğinde ve meşalelerle sloganlar atan kalabalık bir grup tarafından karşılanan Alan, "Şimdi icraatlarımızı anlatma vakti geldi. Yeni sloganımız ne? 'Daha yeni başlıyoruz.' Arkadaşlar biz hizmet ve eser siyaseti üretmek için bu makamlara talip olduk. 2019'da yollara düştük. Sizlerle beraber kapı kapı gezdik. Gönüller almaya talip olduk. Yüce Mevlam nasip etti, siz değerli hemşerilerim yardımcı oldu, vatandaşlarımız teveccüh gösterdi, ipi göğüsledik" şeklinde konuştu. Alan, bir gün dahi mazeret üretmediklerini vurgulayarak, "Görevi ilk devraldığımdaki Selim Alan değilim. 5 senede fiziken saçlarıma biraz daha fazla ak düştü ama çıraklık dönemini de geride bıraktık" dedi.