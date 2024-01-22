Haberler Gündem Haberleri 46 FETÖ’cü deşifre oldu! 21 kripto FETÖ’cü itirafçıların ifadeleri ile ilk kez tespit edildi
Giriş Tarihi: 22.1.2024 14:42

46 FETÖ’cü deşifre oldu! 21 kripto FETÖ’cü itirafçıların ifadeleri ile ilk kez tespit edildi

Konya’da FETÖ’nün gizli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. İtirafçı olan şüphelilerin verdikleri ifadeler doğrultusunda 46 şüpheli belirlenirken, bunların 21’inin kripto olduğu, ilk kez isimlerinin ortaya çıktığı belirlendi.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
46 FETÖ’cü deşifre oldu! 21 kripto FETÖ’cü itirafçıların ifadeleri ile ilk kez tespit edildi

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün gizli haberleşme programı olan Bylock kullandığı belirlenen 3 şüpheliyi tespit etti. Konya ve Isparta'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla 2'si kadın, 3 şüpheli gözaltına alındı.

46 İSİM DEŞİFRE OLDU

Etkin pişmanlıktan yararlanıp, itirafçı olan şüphelilerin vermiş olduğu ifadeler doğrultusunda 46 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerin 21'inin ise kripto olduğu, örgütle iltisakının ilk kez ortaya çıktığı belirtildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
46 FETÖ’cü deşifre oldu! 21 kripto FETÖ’cü itirafçıların ifadeleri ile ilk kez tespit edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA