46 FETÖ’cü deşifre oldu! 21 kripto FETÖ’cü itirafçıların ifadeleri ile ilk kez tespit edildi

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün gizli haberleşme programı olan Bylock kullandığı belirlenen 3 şüpheliyi tespit etti. Konya ve Isparta'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla 2'si kadın, 3 şüpheli gözaltına alındı.

46 İSİM DEŞİFRE OLDU

Etkin pişmanlıktan yararlanıp, itirafçı olan şüphelilerin vermiş olduğu ifadeler doğrultusunda 46 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerin 21'inin ise kripto olduğu, örgütle iltisakının ilk kez ortaya çıktığı belirtildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.