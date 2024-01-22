Cumhur’un seçim coşkusu Polatlı’da: Farkla kazanacağız

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok tam kadro ile Polatlı'da aday tanıtım toplantısına katıldı. Altınok; "Polatlı, 31 Mart'ta hak ettiği hizmetlerle donattığımız bir ilçemiz olacak. Siyasette matematik vardır da yoktur da. Ama biz şöyle Cumhur İttifakı el ele verdiğimiz zaman Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Allah'ın izniyle farkla alacağız" ifadelerini kullandı. 2019'da göreve gelen Mansur Yavaş'ın verdiği sözlerin yüzde 90'ını gerçekleştirmediğini belirten Altınok; "Ankara'ya Sayın Yavaş 100 tane proje sözü vermiş fakat 90 tanesini gerçekleştirememiş. Bunların içerisinden ele alınacak, 58 kilometrelik metrodur. Ama şu ana kadar 5 kilometre metro yoktur. Metronun temeli de yoktur. Diğerleri büyük bir proje olmamasına rağmen Ankaralıya verdiği sözün yüzde 90'ını tutmamıştır. Sözünde durmayana oy verilir mi? Güle güle denir" diye konuştu.