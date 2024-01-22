Göçmen kaçakçılarına geçit yok... 6 organizatör cezaevine gönderildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce İstanbul'da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen "Kalkan-10" Operasyonunda 9 organizatör yakalanırken 6'sı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İMSAN KAÇAKÇILARINA GEÇİT YOK
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından; "İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir" şeklinde açıklamada bulundu.
İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen "KALKAN-10" Operasyonunda 9️⃣ Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü Yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 22, 2024
Organizatörlerden;
📌 6️⃣'sı tutuklandı,
📌 3️⃣'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.
Aziz Milletimizim Bilmesini İsterim ki;
İnsan… pic.twitter.com/jkC6xKuuQ2