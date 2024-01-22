Haberler Gündem Haberleri Göçmen kaçakçılarına geçit yok... 6 organizatör cezaevine gönderildi
Giriş Tarihi: 22.1.2024 09:18 Son Güncelleme: 22.1.2024 09:21

Göçmen kaçakçılarına geçit yok... 6 organizatör cezaevine gönderildi

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; İstanbul’da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen “Kalkan-10” Operasyonunda 9 organizatör yakalanırken 6’sı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Göçmen kaçakçılarına geçit yok... 6 organizatör cezaevine gönderildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce İstanbul'da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen "Kalkan-10" Operasyonunda 9 organizatör yakalanırken 6'sı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İMSAN KAÇAKÇILARINA GEÇİT YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından; "İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir" şeklinde açıklamada bulundu.

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Göçmen kaçakçılarına geçit yok... 6 organizatör cezaevine gönderildi
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