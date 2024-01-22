Rüşvet operasyonunda 8 tutuklama kararı

Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 8'i tutuklandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen, Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, İmar ve Şehircilik Müdürü Abdurrehim Çakır, mühendisler Ömer Faruk Apaydın, Burak Aldanmaz, Alper Kaymaz, Taylan Aksu ve Serkan Kayasel ile müteahhit Ali Gül tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hamile olduğu belirlenen bir şüpheli serbest bırakıldı. Diğer 13 zanlının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.