Yaşlılar için iki yeni yaşam merkezi müjdesi

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum dün Bahçelievler Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı huzurevini ziyaret etti. Huzurevinde her ilden hanımefendi ve beyefendilerin olduğunu belirten Kurum, "Benim de her ilde bu süreçte bir hikayem var. 81 ile gitmiş bir kardeşinizim, evladınızım. O illerde depremlerde, sellerde, heyelanlarda milletimiz için hep mücadele ettim. Şimdi de inşallah 39 belediye başkanımla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu hizmetlere 'Sadece İstanbul' diyerek devam edeceğiz. Tek derdimiz İstanbul olacak, milletimizin sorunları olacak" dedi. Yaşlılara konforlu yaşam alanı sağlamak için İstanbul'un iki yakasında yaşam merkezleri kuracaklarını dile getiren Kurum, ziyaret ettiği huzurevinde güzel bir ortamın olduğunu belirtti.Bu imkanları sundukları için huzurevi çalışanlarına ve İl Müdürlüğü'ne teşekkür eden Kurum, "İnşallah biz de Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul'un iki yakasında yaşam merkezi dediğimiz projelerimizi sizlere sunacağız. Burada vakit geçireceksiniz. Bu tesislerde spor yapacaksınız, eğleneceksiniz, kitap okuyacaksınız, müzik dinleyeceksiniz, eğitimlere katılacaksınız" diye konuştu. Yaşlılara hem maddi hem manevi her türlü desteği vereceklerini anlatan Kurum, şunları kaydetti: "Bu manada kendinizi hiç yalnız hissetmeyeceksiniz. Biz, sizin hep yanınızda olacağız." Bu arada Murat Kurum, Bağcılar Belediyesi'nce, Batman'da 2017 yılında teröristlerce şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın (22) hayatını beyazperdeye taşıyan "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" filminin gösterimine katıldı. Türkiye'nin her karış toprağı için mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan Kurum, "PKK teröristlerine inlerini dar edeceğiz" ifadesini kullandı.