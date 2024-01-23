Alanya’da suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen Kafes-32 operasyonlarında, bir organize suç örgütünün çökertildiğini ve 11 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Operasyonda, aralarında örgüt elebaşı İsmail Süner'in de yer aldığı 11 şüphelinin gözaltına alındığını açıklayan Yerlikaya, halkın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacaklarını vurguladı.

Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şüphelilerin internet bankacılığı üzerinden şahısların hesabındaki paraları kendi hesaplarına geçirdikleri ve polise gitmeme konusunda tehditte bulunduklarını kaydeden Bakan Yerlikaya, müştekilerin kiralık evlerini ellerinden alıp tehdit ettiklerini, uyuşturucu ve silah ele geçirilmesi olayından sorumlu tuttukları mağdurları grup halinde darbedip kaçırdıklarını, mağdurları kayıt altına alarak zorla para tahsil edip senet imzalattıklarının tespit edildiğini vurguladı.