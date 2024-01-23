Altınok ‘Acil’ diyerek yapılacak çalışmaları anlattı! “Ankara’da kentsel dönüşüme ihtiyaç var

KENTSEL DÖNÜŞÜM:

Altınok, kentsel dönüşümle ilgili soru üzerine binaların da insanlar gibi yaşlandığını söyledi. Kent genelinde 50-60 yıl önce dere kumuyla yapılan binalar bulunduğunu belirten Altınok, şöyle devam etti:

"Ankara'da deprem yok diye rehavete kapılmayalım. 6 Şubat depreminin merkezi Kahramanmaraş'tı ama nereyi yıktı? Hatay'ı yıktı. Yani depremde rahmete giden ölenlerimizin yarısı ve yıkımın büyük bir bölümü de Hatay'daydı. Yani Ankara depremlerin yönleri vardır. Şereflikoçhisar'dan geçen bir fay vardır. Onun yönü Ankara'ya doğru. Yani burada 6,5 - 7,5 şiddetinde Allah korusun deprem olursa Ankara'da çok yer yıkılır.