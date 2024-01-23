Bahçeli’den Hamza Dağ’a tebrik telefonu: İnşallah İzmir’i alacağız!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündemin sıcak başlıklarını değerlendirdi. Grup toplantısında yerel seçim mesajı veren MHP liderinin gündeminde İzmir seçimleri de vardı.

Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ'a açık destek veren Bahçeli, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e de gönderme yaptı. Bahçeli konuşmasında şunları söyledi: "Ankara'yı, İzmir'i CHP'den kurtarmak istiklalin şeref bahsidir. Ankara'da demlenip Kandil'den dökülen CHP gidecek, hasretle beklenen huzur gelecektir. Demlenmiş CHP gidecek Türkiye Yüzyılı gerçekleşecektir. CHP'de çatlak sesler, çamur hesaplar öne çıkmıştır. İç karışıklık had safhadadır. Bir siyasi acziyete güven duyulamaz, yerel yönetimlerde sorumluluk verilemez. İstanbul muradına erecek, Ankara'ya altınok mühür vuracak. İzmir'de de 'Dağ'ın sıcaklığı 'Tunç'u eritip savuracaktır" ifadelerini kullandı.

DAĞ'A TEBRİK TELEFONU

MHP Lideri Devlet Bahçeli, toplantı sonrasında Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ı aradı. Dağ'ı tebrik eden Bahçeli'nin "inşallah, İzmir'i de kazanacağız" dediği öğrenildi.