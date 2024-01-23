Başkan Erdoğan’dan Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu’na taziye

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nın eşi Hatice Fırıncıoğlu 63 yaşında vefat etti. Fırıncıoğlu için Şadırvan Camisi'nde düzenlenen cenaze töreni sırasında, Başkan Erdoğan, Belediye Başkanı Fırıncıoğlu ile telefonda görüştü.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un aracılığıyla görüştüğü Fırıncıoğlu'ndan eşinin hastalık süreciyle ilgili bilgi alan Erdoğan, Fırıncıoğlu'na başsağlığı ve sabırlar diledi.
Hatice Fırıncıoğlu'na Allah'tan rahmet dileyen Başkan Erdoğan, Fırıncıoğlu'nun çocuk ve torunlarına selamlarını iletti.