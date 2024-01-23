CHP’li başkanın makam aracına borç haczi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinin Asfalt mahallesindeki bir taşınmaza kamulaştırmasız el atılması nedeniyle mağdur olan vatandaş, konuyu yargıya taşıdı. Mahkeme el koymayı haksız bularak vatandaşa arazisinin bedeli olarak 800 bin TL ödenmesine karar verdi. Karar üzerine hak sahibinin avukatı belediye aleyhine alacak tahsili için haciz işlemi başlatarak makam aracına haciz koydurdu.

Haciz işlemine tepki gösteren Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, avukatın kendileriyle alacak tahsili için görüşme yapmadan haciz işlemine başladığını iddia etti. Davaya konu olan işlemin 1993 yılında el konulan bir parselle ilgili olduğunu ve belediye aleyhine karar verildiğini açıklayan Yıldırım, "Geçmiş dönemden kaynaklı günümüze ulaşan bu borç miktarını belediyemiz ödeyebilecek güçtedir. Hatta haciz olayından bir ay önce bile belediyemiz öz kaynaklarıyla 6 milyon TL bedelle 2 adet iş makinesi alımı yapmıştır. Söz konusu haciz işlemiyle ilgili karşı tarafın avukatı, bizimle hiçbir görüşme yapmadan sabah erken saatlerinde kolluk kuvvetleri, çekici ve icra memurlarıyla 800 Bin TL alacak için direk belediyemize haciz işlemine gelmiştir. Seçim öncesi bu olayın art niyetli bir şekilde yapıldığını düşünüyoruz" dedi.

Yıldırım, 6 Şubat depreminde en çok yara alan ilçelerden biri olduklarını tüm Türkiye'nin bildiğini savunarak, "Deprem sonrası prefabrikte halkına hizmet etmeye gayret gösteren bir belediyeye aynı zamanda hemşehrimiz olan bir avukatın bu şekilde gelip algı yaratması bizleri derinden üzmüştür" diye konuştu.