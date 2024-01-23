Ekşi Sözlük’teki İBB’nin trol hesap ağı deşifre oldu! İBB’li yetkililer adeta kabul etti

İleri sürülen bu iddiaya karşılık Ekşi Sözlük platformundan anında cevap geldi. Ekşi Sözlük'ün X hesabından aynı hesaba verilen cevapta, "Aynı IP adresinden Sözlük'e giren ve birbirlerinin başlıklarına entry'ler girerek başlıkların görünürlüğünü arttırmaya çalışan hesaplar 15/01/2024'te 'Çoklu hesabın kötüye kullanımı' sebebiyle kapatıldı. Herhangi birini 'desteklemek' sözlük hesabının kapatılma sebebi değildir" denildi.

İBB'Lİ İSİMLER TROL HESAP AĞINI KABUL ETTİ

İBB Dijital İletişim Koordinatörü Ulaş Yılmaz, Ekşi Sözlük'ün açıklaması sonrasında trol hesaplarla ilgili olarak sosyal medya hesabından Ekşi Sözlük'ü yalanlayan bir açıklama yaparak troll ağını da adeta itiraf edip "Sadece başlık açan, belirttiğiniz şekilde bir usulsüz kullanımda bulunmayan ve de gerekçe göstermeden kapattığınız hesaplar var, aksini ispatlamak bizim için çok kolay" dedi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun ise sosyal medyadan Ekşi Sözlük'e tepki göstererek "Ekşi Sözlük'ün Ekrem İmamoğlu'na destek veren hesapları aniden kapatması ve birkaç gün sonra uzun zamandır devam eden erişim yasağının kaldırılması kuşku yaratmıştır. Sözlük açıklaması bilişim ve sosyal medya ekibimizce doğrulanmadı. Yasaklı günlerinde destek isteyenler bize ikna edici açıklama yapana kadar bu sansürü dile getireceğiz" ifadelerini kullandı.