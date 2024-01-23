Ekşi Sözlük’teki İBB’nin trol hesap ağı deşifre oldu! İBB’li yetkililer adeta kabul etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun trol ordusu kurduğunu CHP içinden isimler de uzun süredir dillendiriliyordu. En son yenilikçilere karşı olan CHP Üyesi Tolgahan Erdoğan, İmamoğlu'nun trol ordusunun dezenformasyon yaptığını, itibar suikastı gerçekleştirdiğini iddia ederek bu ekiplerin çökertilmesi gerektiğini açıklamıştı. Sosyal medya dışında farklı platformlarda da İmamoğlu'nu destekleyen trol grupların varlığı ortaya çıktı.
İBB'NİN EKŞİ SÖZLÜK STRATEJİSİ DEŞİFRE OLDU
Nefret söylemleri nedeniyle bir yıldır erişime engelli olan Ekşi Sözlük isimli platformda da Anayasa Mahkemesi kararıyla dün yeniden erişime açılınca CHP'li İmamoğlu'nu destekleyen hesapların bu platformda faal olduğu deşifre oldu. Büyükşehir Çalışıyor isimli Twitter/X isimli hesap "Ekşi Sözlük, Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen hesapları hiçbir gerekçe göstermeden kapattı" ifadelerini kullanarak Ekşi Sözlük de İmamoğlu taraftarı olan hesapların kapatıldığını duyurdu.
İleri sürülen bu iddiaya karşılık Ekşi Sözlük platformundan anında cevap geldi. Ekşi Sözlük'ün X hesabından aynı hesaba verilen cevapta, "Aynı IP adresinden Sözlük'e giren ve birbirlerinin başlıklarına entry'ler girerek başlıkların görünürlüğünü arttırmaya çalışan hesaplar 15/01/2024'te 'Çoklu hesabın kötüye kullanımı' sebebiyle kapatıldı. Herhangi birini 'desteklemek' sözlük hesabının kapatılma sebebi değildir" denildi.
İBB'Lİ İSİMLER TROL HESAP AĞINI KABUL ETTİ
İBB Dijital İletişim Koordinatörü Ulaş Yılmaz, Ekşi Sözlük'ün açıklaması sonrasında trol hesaplarla ilgili olarak sosyal medya hesabından Ekşi Sözlük'ü yalanlayan bir açıklama yaparak troll ağını da adeta itiraf edip "Sadece başlık açan, belirttiğiniz şekilde bir usulsüz kullanımda bulunmayan ve de gerekçe göstermeden kapattığınız hesaplar var, aksini ispatlamak bizim için çok kolay" dedi.
İBB Sözcüsü Murat Ongun ise sosyal medyadan Ekşi Sözlük'e tepki göstererek "Ekşi Sözlük'ün Ekrem İmamoğlu'na destek veren hesapları aniden kapatması ve birkaç gün sonra uzun zamandır devam eden erişim yasağının kaldırılması kuşku yaratmıştır. Sözlük açıklaması bilişim ve sosyal medya ekibimizce doğrulanmadı. Yasaklı günlerinde destek isteyenler bize ikna edici açıklama yapana kadar bu sansürü dile getireceğiz" ifadelerini kullandı.
EKŞİ SÖZLÜK "İŞLEMİMİZDE HATA YOK" DEDİ
İBB'li her iki ismin açıklamaları sonrasında Ekşi Sözlük yetkilileri yine X'ten açıklama yaparak İBB yetkililerinin 11 hesabı yeniden açtırmak için kendileriyle iletişime geçtiğini ifade ederek "İBB Sosyal Medya Koordinatörü olduğunu belirten Ulaş Yılmaz ekibimize 11 hesap iletti ve hesapların yeniden kullanıma açılmasını talep etti. Ekibimizin işleminde hata olmadığından hesaplar açılmadı" açıklamasında bulundu. Böylece İBB'nin trol hesap ağı deşifre olurken manipülasyon yapıldığı ve görünürlüğü arttırmak için farklı yöntemler kullanıldığı da ortaya çıkmış oldu.