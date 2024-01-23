Silifkeli çocuklar Gezeravcı’nın izinde

Alper Gezeravcı'nın memleketi Mersin Silifke'de 2022'de açılan Aziz Sancar Bilim Merkezi, bünyesinde bulunan uzay simülatörleri ve astronot ekipmanları ile büyük ilgi görüyor. Mersin'in yanı sıra çevre illerden de binlerce öğrenciyi ağırlayan merkezde uzay yolculuğunun her aşaması deneyimlenebiliyor. Ücretsiz olarak ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine hizmet veren bilim merkezinin içinde güneş sistemi, Mars robotu, sonsuzluk koridoru, Satürn V roketi ve basınçlı astronot kıyafeti gibi ilgi çekici bölümler yer alıyor.Merkez, bugüne kadar Mersin'in yanı sıra Adana, Osmaniye, Karaman ve Niğde'den de binlerce öğrenciyi misafir etti. Bünyelerindeki uzman öğretmenler ve teknik destek ekibiyle geleceğin astronotlarına ilham kaynağı olabilmek için çalıştıklarını dile getiren Bilim Merkezi Sorumlusu Nihal Toygar "İlk Türk uzay yolcusunun Silifke'den çıkması sebebiyle ayrı gurur yaşadık. Çocuklarımıza yeni ufuklar açmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yeni astronotlar çıkaracağız" dedi.