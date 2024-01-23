Haberler Gündem Haberleri Üç ilde kafes operasyonu: İsmail Süner’in organize suç örgütü çökertildi
Giriş Tarihi: 23.1.2024 08:30 Son Güncelleme: 23.1.2024 08:33

Üç ilde kafes operasyonu: İsmail Süner’in organize suç örgütü çökertildi

Güvenlik güçleri, üç ilde kafes Operasyonu düzenledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre Antalya (Alanya) merkezli Adana ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı olarak düzenlenen “Kafes-32" operasyonlarında elebaşılığını İsmail Süner’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi.

DHA
Üç ilde kafes operasyonu: İsmail Süner’in organize suç örgütü çökertildi

Güvenlik güçleri, üç ilde kafes Operasyonu düzenledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre Antalya (Alanya) merkezli Adana ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-32" operasyonlarında elebaşılığını İsmail Süner'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Üç ilde kafes operasyonu: İsmail Süner’in organize suç örgütü çökertildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA