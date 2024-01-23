Yüzde 60 ile seçimi kazanacağız

AK Parti Zonguldak Teşkilatı, Zonguldak Belediye Başkanı olarak yeniden aday olan Dr. Ömer Selim Alan'ın seçim çalışmaları için toplantı düzenledi. Toplantıda koruşan Başkan Ömer Selim Alan seçimi yüzde 60 ile kazanacaklarını söyledi. Alan şunları söyledi: 2019'da iki il CHP'den AK Partimize geçti. Giresun ve Zonguldak. Cumhurbaşkanımız ne istiyorsak bizleri her zaman olduğu gibi hiç kırmadı.Tek tek anlatmaya kalksam çok zaman geçer ama sizler zaten bunları hem biliyorsunuz. Şimdi bizim ne yapmamız lazım? Kapı kapı gezip sıkmadık el bırakmayıp bütün hemşehrilerimize 19 mahallede anlatmamız lazım. Kıymetli arkadaşlar, gençler. Seçim kaybedersek, Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini ertesi gün indirirler. Bu da beni kahreder." AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan toplantıda partililere birlik beraberlik çağrısında bulundu. AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu da "Yollara düşeceğiz kapıları çalacağız. Gönülleri çalacağız" diye konuştu. AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı da yapılan hizmetleri unutturmayacaklarını söyledi.