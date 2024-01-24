Haberler Gündem Haberleri 18 ilde Sibergöz operasyonu: 56 şüpheli yakalandı!
Giriş Tarihi: 24.1.2024 08:34 Son Güncelleme: 24.1.2024 08:40

18 ilde Sibergöz operasyonu: 56 şüpheli yakalandı!

Bakan Yerlikaya: 2 Ayrı Merkezli olarak düzenlenen Sibergöz-17 operasyonları kapsamında; Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 35 şüpheli; Nitelikli Dolandırıcılık suçuna yönelik Mersin merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda ise 21 şüpheli yakalandı.

DHA
18 ilde Sibergöz operasyonu: 56 şüpheli yakalandı!

Güvenlik güçleri dolandırıcı ve bilişim suçlularına yönelik operasyon yaptı. İki ayrı merkezli toplam 18 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 56 şüpheli yakalandı.

56 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonlarla ilgili detayları paylaştı. Yerlikaya, "2 Ayrı Merkezli olarak düzenlenen Sibergöz-17 operasyonları kapsamında; Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 35 şüpheli; Nitelikli Dolandırıcılık suçuna yönelik Mersin merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda ise 21 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.

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18 ilde Sibergöz operasyonu: 56 şüpheli yakalandı!
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