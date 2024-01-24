ABD’den Türkiye’ye F-16 satışı için flaş adım: Biden yönetimi harekete geçti

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosunun modernizasyonu hakkında açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel yaptığı açıklamada, İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye tarafından onay verilmesinin ABD tarafından memnuniyetle karşıladığını belirterek, Macaristan'ın da bu süreçte adım atmasını sabırsızlıkla beklediğini aktardı.