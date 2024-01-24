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Giriş Tarihi: 24.1.2024 22:48 Son Güncelleme: 24.1.2024 23:36

ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı için flaş adım: Biden yönetimi harekete geçti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosunun modernizasyonunu desteklediğini ancak ABD Kongresi’nin bu konuda kilit bir rol oynadığının farkında olduklarını belirtti. Öte yandan gelen son dakika haberine göre, Reuters; Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışının onaylanması için kongreye mektup gönderdiğini bildirdi.

İHA
ABD’den Türkiye’ye F-16 satışı için flaş adım: Biden yönetimi harekete geçti

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosunun modernizasyonu hakkında açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel yaptığı açıklamada, İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye tarafından onay verilmesinin ABD tarafından memnuniyetle karşıladığını belirterek, Macaristan'ın da bu süreçte adım atmasını sabırsızlıkla beklediğini aktardı.

BIDEN YÖNETİMİ HAREKETE GEÇTİ

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosunun modernizasyonunu desteklediğini belirten Patel, ancak ABD Kongresi'nin bu konuda kilit bir rol oynadığının farkında olduklarını belirtti.

Öte yandan gelen son dakika haberine göre, Reuters; Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışının onaylanması için kongreye mektup gönderdiğini bildirdi.

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ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı için flaş adım: Biden yönetimi harekete geçti
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