Başkan Erdoğan, AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor

Cumhur İttifakı 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için çalışmalarını hızlandırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirdiği kongrelerde belediye başkan adaylarını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Turgut Altınok, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak da Hamza Dağ'ın isimleri açıklandı.



ANKARA İLÇE BELEDİYE ADAYLARI AÇIKLANIYOR

Geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı ile Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarını da ilan ediyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

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Kıymetli hanımefendiler, gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Partimizi ve ittifakımızı temsil edecek il adaylarımızın ardından ilçe adaylarımızın tanıtımına devam ediyoruz.

SEÇİM BEYANNAMESİ 30 OCAK SALI GÜNÜ

Yarın İBB adayımız Murat Kurum proje tanıtımı ile kampanyasını resmen başlatıyor. İstanbul gözü başka mecralarda olan yönetim elinde geriledi, tıkandı. Fetret devrine girdi adeta. İstanbul'u yeniden hak ettiği vizyona kavuşturmak için gün sayıyoruz.

30 Ocak Salı günü seçim beyannamemizi milletimizle paylaşacağız.

"ALTINOK İLE ANKARA ALTIN ÇAĞINA GİRECEK"

Murat kardeşimizin bilgi, deneyimi, depreme hazırlık olmak üzere şehrin sorunlarını çözecek aday olduğunu biz biliyoruz. İnşallah İstanbul da görecek. Altınok ve diğer adaylarımız da yakında aynı adımları atacak.

MUHALEFETE TEPKİ: ÇÖZÜM HARİÇ HER İŞİ YAPTILAR

Bol bol şov yaptılar, bol tatil yaptılar iç ve dış karanlık odaklarla ittifak yaptılar. Rant kavgalarından proje üretmeye vakit bulamıyorlar. Esersiz ve hizmetsiz harcanan yılların hesabını Millet 31 Mart'ta sandıkta soracaktır.