CHP-DEM’den 2028’e ittifak

Geçenay şehit cenazesinden çıkıp DEM Parti'yi ziyaret ederek gündem olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tepki çeken hamlelerine bir yenisini daha ekledi. DEM Parti ve CHP genel başkanları arasında yapılan görüşmelerde 2028'e kadar diyaloğun 'üst düzeyde sürmesi' konusunda mutabakata varıldı, terör örgütünün belini kıran kayyumlar konusunda ise 'ortak hareket etme' kararı çıktı. DEM Parti'nin özellikle 31 Mart yerel seçimleri sonrası olası kayyum atamalarına karşı Özel'den tam destek sözü aldığı bildirildi.Öte yandan yerel seçimler kapsamında DEM Parti'nin en geç cuma gününe kadar İstanbul'da aday çıkarıp çıkarmayacağını netleştirmesi bekleniyor. Yarın ve cuma günü gerçekleştirilecek parti MYK'sında Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın 'adaylık niyeti' de masaya yatırılacak ve megakentteki yol haritası ortaya çıkacak. MYK'ya sayılı saatler kala bir yandan da CHP ile pazarlıklara devam eden DEM kanadının yeni bir hamle daha yaptığı öne sürüldü. İddiaya göre DEM Parti, yerel seçimlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek karşılığında belediye kadrolarından önemli bir pay istedi. Bu kapsamda İBB'ye işe alımlarda her 3 kişiden 1'inin DEM Parti'nin işaret ettiği isimlerden olması talep edildi. HDP uzantısı partiye muhtaç olan CHP'nin ise şu ana kadar hiçbir talebe kapıları tam anlamıyla kapamadığı bildirildi.