Diyarbakır annelerinin 49’uncu zaferi

HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti devam ederken, bir aile daha evladına kavuştu. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Komutanlığı İkna Süreci Uzmanlarınca (İSU) yapılan ortak ikna çalışmaları sonucunda, 17 yaşındayken 2013'te dağa kaçırılan Z.C'nin dün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı. Kuzey Irak'taki kamplardan kaçarak Şırnak'ın Silopi İlçesi yakınlarında yer alan Habur Sınır Kapısı'ndan güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı Z.C., jandarmadaki ifade işlemleri için Diyarbakır'a getirildi. Z.C, merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de düzenlenen buluşmada, 11 yıl sonra annesi H.C. ve diğer yakınlarına kavuşmanın sevincini yaşadı. Diyarbakır annelerinin başlattığı evlat nöbetine 373'üncü aile olarak katılan Z.C'nin annesi, erkek kardeşi ve amcası yıllar sonra kavuştukları Z.C'ye sarılıp gözyaşı döktü.

Anne H.C, kızının 17 yaşındayken okula gittiği sırada kandırılıp dağa kaçırıldığını belirterek, "Kızımı kandırıp götürmüşlerdi. Allah razı olsun devletimizden. Sevinçten ağlıyorum" ifadelerini kullandı.

Z.C. ise İl Jandarma Komutanlığa teşekkür ederek, "Yardımcı oldular ve beni ailemle buluşturdular. Hepsine teşekkür ediyorum. Annem ve kardeşlerimi çok özlemiştim" dedi.