Doğubayazıt’ta uyuşturucu ticareti yapan firari yakalandı

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 23 Ocak 2024 tarihinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptığı belirtildi.



Açıklamada, "Bu kapsamda, 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ş.Ö. isimli şahıs, JASAT timlerince yakalanmıştır.



Yakalanan şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı olarak aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir." denildi.