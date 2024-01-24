Haberler Gündem Haberleri Doğubayazıt'ta uyuşturucu ticareti yapan firari yakalandı
Giriş Tarihi: 24.1.2024 14:35

Doğubayazıt'ta uyuşturucu ticareti yapan firari yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı gerekçesiyle hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Ş.Ö. isimli şahıs, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Doğubayazıt’ta uyuşturucu ticareti yapan firari yakalandı

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 23 Ocak 2024 tarihinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ş.Ö. isimli şahıs, JASAT timlerince yakalanmıştır.

Yakalanan şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı olarak aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir." denildi.

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Doğubayazıt'ta uyuşturucu ticareti yapan firari yakalandı
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