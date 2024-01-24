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Giriş Tarihi: 24.1.2024

Eşine veda eden Başkan’a taziye

Eşine veda eden Başkan’a taziye
Bir hafta önce rahatsızlanarak Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun eşi Hatice Fırıncıoğlu hayatını kaybetti. Merhum Fırıncıoğlu, dün Bartın Şadırvan Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da katıldığı cenazede, Erdoğan, Fırıncıoğlu ile telefonda görüşerek başsağlığı diledi. Erdoğan, görüşmede "Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Allah yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı. İHA
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Eşine veda eden Başkan’a taziye
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