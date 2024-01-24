Kuzey Makedonya Büyükelçisi, ADASO’yu ziyaret etti

Makedonya ile Türkiye'nin geçmişten gelen kültürel bağları olduğunu ve bunun ticarete daha fazla yansıtılması gerektiğini kaydeden Başkan Kıvanç, şöyle devam etti: "Türkiye, Kuzey Makedonya'yı anayasal adıyla tanıyan ilk devlettir. Ülkemiz, keza Üsküp'te Büyükelçi görevlendiren ilk devlettir. Ülke olarak 2023 yılının 11 aylık döneminde 550 milyon dolarlık ihracatımıza karşılık, 171 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdik. Adana'dan 2023 yılının 11 aylık dönemine göre 3.1 milyon dolarlık İhracat, 57 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Kuzey Makedonya ile ticaretimiz maalesef istediğimiz seviyelerde değil. Adana'nın merkezinde olduğu Çukurova bölgesi, sahip olduğu güç ve birikimle Kuzey Makedonya ihtiyaç duyduğu birçok sektör için önemli bir tedarikçi konumundadır. Kuzey Makedonya ile karşılıklı iş birliği imkanlarını ve fırsatlarını değerlendirmemiz gerektiğini düşünmekteyim. Ticari ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi, daha ileri seviyelere ulaştırılması noktasında daha çok çalışmamız ve gayret göstermemiz gerekmektedir. Adana ile Kuzey Makedonya iş adamlarını buluşturup, ortak yatırıma girme noktasında da çalışma yapabiliriz."

Ev sahipliğinden dolayı teşekkür eden Kuzey Makedonya Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski de, büyükelçilik olarak, farklı illerde ülkelerini tanıtan toplantılar yaptıklarını söyledi. Büyükelçi Manasijevski, "Büyükşehirlerde ülkemizi anlatan toplantılar yapıyoruz. Adana'da bunun gibi bir toplantı düzenlemek isteriz. Biz, daha fazla şehirde ülkemizi tanıtmak, karşılıklı ticaretimizi artırmak istiyoruz. İlerleyen günlerde Adanalı sanayicilerle ülkemizdeki yatırım fırsatlarını anlatan bir toplantı yapmak istiyoruz" diye konuştu.