MSB duyurdu: Pençe Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz!

Güvenlik güçleri terör örgütlerine göz açtırmadı. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 24, 2024
Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/BTO3IDOUTb