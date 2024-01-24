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Giriş Tarihi: 24.1.2024 11:05 Son Güncelleme: 24.1.2024 11:20

MSB duyurdu: Pençe Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz!

Güvenlik güçleri terör örgütlerine göz açtırmadı. Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

DHA
MSB duyurdu: Pençe Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz!

Güvenlik güçleri terör örgütlerine göz açtırmadı. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

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MSB duyurdu: Pençe Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz!
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