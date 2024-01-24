SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Türkiye-İran İş Forumu’nda önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Türkiye-İran İş Forumu'nda konuşuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye olarak İran halkının acısını yürekten paylaşıyoruz. Terör eylemleri sadece İran'ı değil, bölgenin huzur ve barışını hedef alıyor. Kaos tüccarları emellerine ulaşamayacaktır.

Türkiye ve İran refah kalkınma ve istikrar için aralarındaki iş birliğini mutlaka geliştirmelidir. İki bölgesel güç Türkiye ve İran, kalkınma ve istikrar için iş birliğini ilerletmelidir. İran'la 30 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma kararlılığındayız.