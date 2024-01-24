SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Türkiye-İran İş Forumu’nda önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Türkiye-İran İş Forumu'nda konuşuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Türkiye olarak İran halkının acısını yürekten paylaşıyoruz. Terör eylemleri sadece İran'ı değil, bölgenin huzur ve barışını hedef alıyor. Kaos tüccarları emellerine ulaşamayacaktır.
Türkiye ve İran refah kalkınma ve istikrar için aralarındaki iş birliğini mutlaka geliştirmelidir. İki bölgesel güç Türkiye ve İran, kalkınma ve istikrar için iş birliğini ilerletmelidir. İran'la 30 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma kararlılığındayız.
BATI'YA YAPTIRIM TEPKİSİ
İran'a yaptırımları tasvip etmiyoruz. Yaptırımlar nedeniyle İran'la ilişkilerimizi sonlandırmadık, bundan sonra da sonlandırmayacağız. Batılı firmalar kaçtı, Türk firmalar yatırımlara devam etti. Firmalarımızı kazan kazan anlayışı çerçevesinde İran'a daha fazla yatırım yapmaya teşvik edeceğiz.
İRAN İLE YENİ SINIR KAPISI
İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizdedir. Sınır illerimizin ekonomik kalkınmasını artırmaya matuf sınır ticaret merkezleri çalışmaları sürüyor.
KATİL İSRAİL'İN SOYKIRIMLARI
İsrail'in işlediği savaş suçlarının yanına kâr kalmaması amacıyla uluslararası hukuk kulvarında atılan adımlara destek veriyoruz. İsrail'in saldırılarında Gazze'de çoğu çocuk ve kadın 26 bin insan şehit oldu. Gazze halkı insanlık tarihine utançla geçecek bir vahşete maruz kaldı.