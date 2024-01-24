Terörist jandarmadan kaçamadı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmada, ülkmize yasadışı yollarla geçerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen ve 2014-2018 yılları arasında Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG Terör Örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen M.H. isimli Suriye uyruklu şüpheli şahıs saklandığı adrese yapılan şafak vakti operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü üyesi şüpheli şahıs yapılan sorgusuna müteakip sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.