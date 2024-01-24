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Giriş Tarihi: 24.1.2024 17:56

Terörist jandarmadan kaçamadı

Gaziantep jandarma tarafından yapılan operasyonda PKK/PYD/YPG üyesi bir şüpheli yakalandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Terörist jandarmadan kaçamadı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmada, ülkmize yasadışı yollarla geçerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen ve 2014-2018 yılları arasında Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG Terör Örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen M.H. isimli Suriye uyruklu şüpheli şahıs saklandığı adrese yapılan şafak vakti operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü üyesi şüpheli şahıs yapılan sorgusuna müteakip sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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Terörist jandarmadan kaçamadı
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