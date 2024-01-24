TikTok’un cevapları bizi tatmin etmedi bir daha dinleyeceğiz Hüseyin Yayman: “Anadolu ‘TikTok kapatılsın’ diyor”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, sosyal medya platformu TikTok hakkında SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. TikTok yetkililerinden Türk toplumu değerlerine karşı işlenen suçlar konusunda istedikleri cevapları alamadıklarını söyleyen Yayman, "TikTok yetkililerini çağırdık. Mecliste birtakım cevaplar verdiler. Bazı sorulara da yazılı cevaplar vereceklerdi o yazılı cevaplar da geldi, ancak cevaplar da bizim TBMM'de yönelttiğimiz sorulara ikna edici tatmin edici cevaplar vermediler. Tekrar meclise çağırıp bir daha dinleyeceğiz. Başta Anadolu olmak üzere Türkiye'nin her yerinden en çok gelen mesaj 'TikTok kapatılsın' yönünde. Biz parti olarak yasaklamalara, sansüre karşıyız. Ama bir taraftan da çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi daha çok seviyoruz" dedi.

KAPATIRSAN CENNETE GİDERSİN

Sosyal medyanın kötülüğün yuvası haline gelmiş durumda olduğunu söyleyen Yayman, "TikTok, dünyada yasaklı hale geldi. Türkiye'de de 'Yasaklansın' diyen çok ciddi bir kitle var. Bana Anadolu'dan en çok gelen mesaj 'TikTok kapatılsın', 'Sen cennette gidersin', 'TikTok aile birliğimizi ortadan kaldırdı' diyorlar. Biz parti olarak yasaklamalara, sansüre karşıyız. Ama bir taraftan da çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi daha çok seviyoruz. Gençlerimizin geleceğini tehdit eden, karartmak isteyen bir karanlık çete, bir üst akıl buraları maalesef işgal etmiş durumda. Sosyal medya kötülüğün yuvası haline gelmiş durumda. Uyuşturucu satıcılığı, beyaz kadın ticareti, çocuk istismarı, müstehcenlik, fuhuş, ergen mobbingi, nefret say say bitmez. Bunu kabul etmek mümkün değil. Sosyal medya herkesin kendi fikrini özgürce ifade edebilecek bir yer haline gelmeli" diye konuştu.

TATMİN EDİCİ CEVAP VERMEDİLER

TikTok yetkililerinden Türk toplumu değerlerine karşın işlenen suçlar konusunda istedikleri cevapları alamadıklarını söyleyen Yayman, "TikTok yetkililerini çağırdık. Mecliste birtakım cevaplar verdiler. Bazı sorulara da yazılı cevaplar vereceklerdi o yazılı cevaplar da geldi. Ancak cevaplar da bizim TBMM'de yönelttiğimiz sorulara ikna edici, tatmin edici cevaplar vermediler. Gelirleri ne kadar? filtreleme, çocukların, gençlerin korunması, TİKTOK üzerinden müstehcenlik başta olmak üzere din karşıtı, bizim Türk toplumunu değerlerine karşın işlenen suçlar konusunda TikTok'tan istediğimiz cevabı alamadık. Tekrar meclise çağıracağız" diye konuştu.