Yeni yılın ilk sergisi 24 Ocak’ta açılacak

"Yeni yılın ilk sergisini sanatseverlerle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz" diyen sergi küratörü Prof. Dr. Erdoğan Ergün, "Farklı tarz ve çeşitlilikte 50 eseri bir araya getirecek olan Güzel Sanatlar Ocak Sergimiz, sanatın, insanları bir araya getirme, duyguları ifade etme ve dünyayı anlama gücüne olan inancımızı sembolize ediyor" dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde, sanatın etkileyici atmosferinin 2024'te güçlenerek büyüyeceğini söyleyen Prof. Dr. Ergün, "Farklı sanat disiplinleri aracılığıyla, ziyaretçilerimize zengin bir duygusal ve düşünsel deneyim yaşatacak olan Güzel Sanatlar Ocak Sergimizin açılışına tüm halkımızı davet ediyoruz" diye konuştu.

Sergi 15 Şubat 2024 tarihine kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.