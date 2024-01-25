Haberler Gündem Haberleri C-160 uçağı acil iniş yapmıştı! MSB'den açıklama: Mürettabatımızın sağlık durumları iyi
Giriş Tarihi: 25.1.2024 10:51 Son Güncelleme: 25.1.2024 10:52

C-160 uçağı acil iniş yapmıştı! MSB'den açıklama: Mürettabatımızın sağlık durumları iyi

MSB: Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçağımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın ve mürettabatımızın sağlık durumları iyidir.

DHA
C-160 uçağı acil iniş yapmıştı! MSB’den açıklama: Mürettabatımızın sağlık durumları iyi
Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan C-160 uçağın teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptığını, uçakta hafif hasar oluştuğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan bir C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçağımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın ve mürettebatımızın sağlık durumları iyidir" denildi.




Ayrıntılar Geliyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
C-160 uçağı acil iniş yapmıştı! MSB'den açıklama: Mürettabatımızın sağlık durumları iyi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA