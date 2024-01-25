Murat Kurum’dan deprem seferberliği açıklaması: 5 yılda 650 bin konut inşa edeceğiz!

"5 YILDA 650 BİN YATAY MİMARİ EKSENLİ KONUT İNŞA EDECEĞİZ"

İstanbullulara söz, tek riskli yapı kalmayıncaya kadar koşturacağız, alın teri dökeceğiz. Bunun için de ülkemizin kaderini değiştirecek deprem dönüşüm hamlesini başlatacağız. 5 yılda 650 bin yatay mimari eksenli konut inşa edeceğiz.

"KİPTAŞ ELİYLE YAPACAĞIZ"

Yeni güvenli, huzurlu binalarımızın 300 binini bilinçli bir şekilde durdurulan KİPTAŞ eliyle yapacağız. Biz öldürülen, yavaşlatılan KİPTAŞ'ımızla 300 bin konutu başlatıyoruz. 15 Nisan'da hemen başvuruları alacağız. 700 bin lira hibe desteği 700 bin lira kredi desteği ve 100 bin lira da taşıma desteği vereceğiz. 18 ayda bu konutlarımızı planlayacağız. Yerinde dönüşüm ile 250 bin konut yapacağız. Şu anki İstanbul BB yönetiminde dahil bizim yaptığımız bu çalışma ve vizyon yoktur.

"100 BİN KONUT YAPIP, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE UYGUN FİYATA KİRALAYACAĞIZ"

Kentsel dönüşüme özel 100 bin konut yapıp, ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız. Bu konutlardan 39 ilçemiz faydalanacak. Bu konutlar kesinlikle satılmayacak. İhtiyaç sahiplerine kiralanacak. Böylece kira artışlarını durduracak ve vatandaşlarımıza yardımcı olacağız.