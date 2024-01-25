SON DAKİKA | İstanbul için büyük gün! AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum projelerini açıklıyor

Adaylığının açıklandığı ilk günden itibaren çalışmalarına başlayan Cumhur İttifakı'nın İstanbul Adayı Murat Kurum, İstanbul'un sorunlarına çözüm için hazırladığı projeleri Haliç Kongre Merkezi'nde açıklıyor.

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Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Birbirinden kıymetli misafirlerimiz. Değerli yol arkadaşlarım, aziz İstanbulumuzun güzel insanları, bugün bu salonda varlıklarıyla bizi güçlendiren İstanbul sevdalılarına, İstanbul hepimizin diyerek bize destek veren tüm kardeşlerimize en derin sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum.

ŞİMDİ İSTANBUL ZAMANI DİYECEĞİZ

Bugün hep birlikte İstanbul'un gelecek yüzyılını belirleyecek büyük adımları konuşacağız. Bugün hep birlikte 'Şimdi İstanbul Zamanı' diyeceğiz İstanbul'un yarınları için kutlu bir yola çıkacağız. Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu için heyecanla bir araya geldik. İstanbul vizyonu halkın vizyonudur. Ben hepinize bu şehri İstanbul'da yeniden dirilişi başlatacak olan Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu'na hoşgeldiniz diyorum.

YENİ DÖNEMİN ADI 'SİSTEM İSTANBUL'

AK Parti belediyeciliği 30 yıl önce bir yıldız olarak İStanbul'da parladı. İstanbul'un 94'te başlayan bu parlak ilerleyişi maalesef 2019'da araya girdi. İstanbul fetret devrine girdi. İstanbul çaresiz değildir. İnsanı merkeze alan yep yeni bir yönetim anlayışını siz İstanbulların hizmetine sunuyoruz. Bu yeni yönetimin adı 'Sistem İstanbul'. İstanbul son 5 yılda bu ahengi kaybetti. Çözümlerimizi Sistem İstanbul'un 4 projesiyle açıklayacağız.

Bahanesiz, kibirsiz bir idari yaklaşım benimseyeceğiz. Tüm ekibimizle birlikte, yeniden benzersiz bir İstanbul için çalışacağız.

Değerli İstanbullular, sizlere uğraştıran değil, ulaştıran bir İstanbul vadediyoruz.

Trafik çilesi ömrümüzden tam 3.5 yıl alıyor. Trafikte kaybettiğimiz vakti artık ailelerimizle, eşimizle ayırmak istiyoruz. Bakın İstanbul'da 2019'da yüzde 47 olan trafik yoğunluğu bugün yüzde 67'ye yükselmiş durumda. Bunun sebebi mevcut yönetimin başarısızlığıdır. 5 yılda 230 KM metro sözü verdiler. Ama bunları açmak bir yana, AK Parti döneminde başlayan metro projelerini iptal ettiler. İptal ettikleri yetmezmiş gibi metro şantiyelerimize kamyon kamyon hafriyat döktüler. Çam ve Sakura Hastanesi'nin yolu yapılmadı. Dolmabahçe-Levazım Tünel projesi iptal edildi.

ORTALAMA SEYAHAT SÜRESİ 39 DAKİKAYA DÜŞECEK

5 ve 10 yıllık 2 ayrı ulaşım planlaması yaptık. Bizim önceliğimiz İstanbullulara zaman kazandırmaktır. Ortalama yolculuk süresi 64 dakikadan 39 dakikaya düşecek. İstanbul trafiği 10 yılın sonunda bir daha geri dönmemek üzere son bulacaktır.

Raylı sistemlerde hedefimiz mevcut 329 KM metro ağını 630 KM'ye çıkartacağız.

İSTANBUL'UN 2 YAKASINA 2 YENİ TÜNEL

İstanbul trafiğini rahatlatacak bir proje ile şehrin iki yakasına iki ayrı büyük tünel yapacağız. Çayırbaşı - Ayağaza - Levazım - Dolmabahçe hattına 25.7 KM tünel yapacağız.

Bu tüneller sayesinde boğaz sahil yollarının tıkanmış damarlarını açacağız.

ESENLER VE HAREM OTOGARLARI TAŞINIYOR

151 adat kavşak düzenleme projemizi hemen hayata geçireceğiz. Mahmut Bey kavşağı gibi trafik yoğunluğu oluşturan tıkanıklıkları ortadan kaldıracağız. Trafik akışı kesintisiz hale gelecek. İstanbul trafiği bu manada rahatlayacak. İstanbul'un trafiğini olumsuz etkileyen Esenler ve Harem otogarlarını taşıyacağız. İki yakada 6 yeni lojistik merkez kuracağız. Bu projelerle kent içi trafiğinde bulunan ağır vasıta trafiğini şehrin çeperlerine taşımış olacağız.

Silivri'ye metrobüs geliyor. Metrobüs hattımızı Tüyap-Silivrili arasına uzatacağız.

Sokaklarımızı otopark olmaktan kurtaracağız. İlk 5 yılda, üstü park, altı otopark olan tam 250 bin araçlık otopark kazandıracağız. Bu otoparklarımız deprem sırasında da toplanma alanı olarak faaliyet göstereceğiz. İSPARK aracını evinin önüne park eden insanlardan bile para aldığı halde zarar ediyor. Biz göreve gelir gelmez evinin önüne park eden araçlardan gece gündüz hiçbir şekilde para almayacağız. İSPARK otopark ücretlerine tam yüzde 25 indirim yapacağız. İSPARK'ın 15 dakikalık ücretsiz dilimini yarım saate çıkarıyoruz.

İstanbul'da 20 bin taksi günde 1.6 milyondan fazla yolcu taşıyor. Bu araçlar talebe karşılık vermiyor. Biz bu taksi sorununu çözüyoruz. Mevcut sistemin en hızlı şekilde işlemesini sağlayacağız. Taksi sayısında eksiklik varsa da ihaleler yaparak taksi sayımızı artıracağız. Etkili denetimleri hayata geçireceğiz. Taksi sorunu da diğer sorunlar gibi İstanbulluların gündeminden çıkacak.

Mevcut yönetim deniz ulaşımını teşvik edecek adımlar atmadı.Deniz ulaşımının payını 2 kat artıracağız. Özelikle iş saatlerinde sık seferlerle hızımızı artıracağız. Deniz ulaşımına 3 yeni hat ekliyoruz.

İstanbul'da bisikleti cazip ulaşım aracı haline getireceğiz. İstanbulumuzu bu manada bisiklet şehri yapmak istiyoruz.