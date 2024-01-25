Teröre karşı işbirliğini güçlendireceğiz

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi dün Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Reisi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki ülke heyetlerinin de katılımıyla Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı gerçekleştirildi ve enerjiden teknolojiye, ticaretten eğitime 10 anlaşmaya imza atıldı. İki lider daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan özetle şunları söyledi:Terörle mücadelede İran'ın desteğinin artarak devam etmesinin ehemmiyetini bir kez daha vurguladık. Ülkelerimizin ve bölgemizin güvenliğini hedef alan PKK/ PYD/YPG ve PJAK'a karşı işbirliğimizin daha da güçlendirilmesinin önemine değindik. Münasebetlerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık. Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum.Filistin'in haklı davasına desteğimizi tekrarladık ve bu konudaki işbirliğimizi devam ettirme kararlılığımızı tazeledik. İsrail'in Gazze'ye saldırıları konusunda bölgemizin güvenliğini ve istikrarını daha fazla tehdit edecek adımlardan sakınılmasının önemi üzerinde mutabık kaldık.Terörle mücadeleden enerjiye, ticaretten eğitime ikili gündemimizde yer alan konular hakkında görüş alışverişinde bulunduk. İran'la yıllık 30 milyar dolar ticaret hedefi bağlamında özellikle koronavirüs salgını sonrasında ilerleme kaydedildi. Cumhurbaşkanı Reisi ile bu kapsamda atılacak adımları ele aldık.İran Cumhurbaşkanı Reisi de şöyle konuştu: "Petrol ve doğalgaz konusunda Türkiye ile ilişkileri geliştirme kararı aldık. Türkiye'nin güvenliği bizim güvenliğimiz. İslam dünyası ve insanlık için birincil mesele Filistin'dir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin halkının haklarının kendilerine verilmesi hususunda mutabıkız. Şu anda adaletli olmayan bir dünya düzeni var. Türkiye gibi ülkeler adaletli dünya düzeni kurabilir." Başkan Erdoğan, Reisi onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde akşam yemeği verdi.Başkan Erdoğan, Türkiye-İran İş Forumu'nda yaptığı konuşmada ise şu önemli açıklamalarda bulundu:İran'la yeni sınır kapıları açılması konusu gündemimizdedir. Sınır illerimizin ekonomik kalkınmasını artırmaya matuf sınır ticaret merkezleri tesis edilmesi çalışmaları da devam ediyor. Tercihli ticaret anlaşmasının kapsam dışı bırakılan 67 ürünümüz dâhil tam olarak uygulanması ve içeriğinin genişletilmesidir. Müteahhitlik firmalarımız İran'da 4.6 milyar dolarlık 56 proje üstlendi. Batılı firmalar yaptırımlar nedeniyle İran'dan kaçarken 200 firmamız İran'da kalmayı tercih etti. 30 milyar dolar hedefine ulaşma kararlılığımızı devam ettiriyoruz.