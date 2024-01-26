1 yılda 2 bin 478 terörist imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), basın bilgilendirme toplantısında operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil; son bir haftada 82 terörist etkisiz hâle getirildiği, 1 Ocak 2023'ten bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısının 2 bin 478'e ulaştığı kaydedildi. Son bir haftada 17 taciz ve saldırı gerçekleştirildiği, anında ve misliyle verilen karşılık ile 56 teröristin imha edildiği açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına onay verilmesi için Kongre'ye yazdığı tavsiye mektubu ile ilgili "F-16 tedariki konusunda resmi Kongre onay sürecinin ABD tarafından başlatılması beklenmektedir. ABD Başkanı Joe Biden tarafından kongreye satışın onaylanması yönünde tavsiye mektubu gönderilmesini olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Asıl yapılması gereken kongreye bununla ilgili talebin gönderilmesi ve resmi sürecin Kongre üzerinden başlatılması" açıklamasını yaptı.Kaynaklar, ABD'nin Suriye'den birliklerini çekeceğine ilişkin "Bu konuda resmi açıklamaları beklemek lazım. Resmi açıklamayı ve uygulamayı görmeden bu tarz haberlere ihtiyatla yaklaşılması gerekiyor. Biz savunma ve güvenlik konularında bölgemizdeki her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı ayrıca, Kayseri'de eğitim için kalkan bir C-160 uçağının teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldığını, uçakta hafif hasar meydana geldiğini, pilotların sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydetti.