Başkan Erdoğan'dan F-16 açıklaması! "Biden Temsilciler Meclisi'ne talimatı verdi"

ADAY TANITIM TÖRENLERİ

Yarın nasip olursa İzmir'deyim. İzmir'de hem aday açıklamaları yapacağız hem de orada geniş kapsamlı büyük bir kapalı spor salonu toplantısı yapacağız. Ertesi gün Eskişehir'e geçeceğim. Aynı şekilde bir aday tanıtım toplantısı yapacağız. Eskişehir'i önemsiyoruz, İzmir'i önemsiyoruz. Buralarda yapacağımız bu toplantılarla da inşallah nasıl ki İstanbul, Ankara'da çok çok güçlü sesler çıkardıysak buralarda da güçlü sesler çıkararak Cumhur İttifakı'nın nasıl 31 Mart'a hazırlandığını göstereceğiz.

"MURAT KURUM'LA YENİDEN İSTANBUL'U YAŞAYACAĞIZ"

Bilmiyorum lansmanı nasıl buldunuz. Ben izlediğim bölümlerde, tamamını izleyemedim. Çünkü Milli Güvenlik Kurulu vardı. İzlediğim bölümlerde Murat Bey'in heyecan dolu, İstanbul'un bütün konularına ne denli hakim olduğunu gördüm ve bundan dolayı da bir genel başkanı olarak bir cumhurbaşkanı olarak mutluluk duydum. İnanıyorum ki 31 Mart akşamı Murat Kurum'la yeniden İstanbul'u yaşayacağız.