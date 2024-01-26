Çiğ köfteli muhtarlık propagandası

Türkiye yerel seçimlere doğru giderken 53 bin 405 muhtarlık koltuğu için de kıyasıya yarış sürüyor. Muhtar adayları ilginç sloganlar ve vaatlerin dozunu kaçırdıkları afişleriyle sosyal medyayı da sallıyor. Kayseri'de Çulha Mahallesi muhtar adayı Mesude Onmaz, "Ver yetkiyi gör etkiyi" derken, Uğurevler Mahallesi muhtar adayı Ünal Karahançer ise "Başın düşerse dara muhtar Ünal'ı ara", Yozgat'ın Aşağıtekke Köyü muhtar adayı Mustafa Yıldız, "Muhtarlık hizmet işi, gönül işi" sloganını kullanıyor. Vaatlerin dozunu da artıran muhtar adayları, sağlık ocağı, devlet yatırımları, okul gibi vaatlerini sıralarken, Kayserili Erciyesevler Mahallesi muhtar adayı Cengiz Taştan ise çiğ köfteli, pastalı, börekli apartman buluşmaları düzenliyor.