İstanbul’da terör örgütü operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösteren şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin, PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yaşamsal malzeme, para yardımı, örgüte katılım arayışı içerisinde olan şahısların illegal yollarla Yunanistan'a geçişini sağladıkları ortaya çıktı.

TERÖR ÖRGÜTÜNE OPERASYON

Yine aynı şüphelilerin, eylem amacıyla ülkemize gönderilen şahısların Yunanistan'dan geçişlerini sağladıkları öğrenildi. PKK/KCK terör örgütü ile birlikte söz konusu faaliyetlerine devam eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

10 GÖZALTI

İstanbul'da 15 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda toplamda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalama çalışmalarına devam ediliyor.